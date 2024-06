Un’isola di fresco al Palavela: pattinaggio e aperitivi fino ad agosto

Appuntamento fisso per gli appassionati degli sport del ghiaccio o l’occasione per una serata diversa per tutti gli altri, anche quest’anno la pista del Palavela di via Ventimiglia 145 non chiuderà nei mesi più caldi dell’estate, ma rimarrà a disposizione di chi vorrà trovare un po’ di refrigerio.

Dal 17 giugno al 25 agosto torna Casa TO2025, il progetto che permette di pattinare su ghiaccio per tutta l’estate e che punta a promuovere i Giochi Mondiali Universitari di Torino 2025 in programma dal 13 al 23 gennaio dell’anno prossimo e porterà in città oltre 3mila persone tra atleti e tecnici.

La pista da ghiaccio del Palavela sarà aperta dal lunedì al venerdì in orario 18 – 19 (mercoledì fino alle 19.30). Il costo d’ingresso è di 3 euro più 2 per l’affitto dei pattini. Il mercoledì poi ci si potrà inoltre refrigerare con un “aperighiaccio”. La grande novità estiva 2024 è però quella di un piccolo villaggio per gli sport invernali allestito nell’area esterna del Palavela: il Fisulandia. Il villaggio offrirà a tutti la possibilità di cimentarsi con sfide simulative degli sport “bianchi”.

Nelle aree interne del Palavela sarà invece allestita la mostra fotografica sulla storia dei FISU World

University Games: un viaggio iniziato 75 anni fa, proprio a Torino, per opera dell’allora presidente

del Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI), Primo Nebiolo, che è anche l’ideatore delle

prime Universiadi nel 1959.

Uno degli obiettivi di Casa TO2025 è la promozione dell’accessibilità degli sport invernali a

tutti, dando alle associazioni per persone con disabilità fisiche e/o intellettive l’opportunità di

prenotare una gita o delle lezioni specifiche all’interno del Palavela. Il biglietto per un’ora di

pattinaggio con assistenza dell’istruttore ha un costo di 5 euro, mentre per le attività di

FISULANDIA (sempre con un istruttore in accompagnamento) il costo del pacchetto dedicato è di

7 euro.

Nell’ambito del programma “Sport con UGI” prende inoltre vita la charity partnership tra il

Comitato Organizzatore WUG Torino 2025 e l’Associazione OdV UGI (Unione Italiana Genitori

contro i Tumori Infantili): Casa TO2025 accoglierà un centinaio di bambini e ragazzi che potranno

divertirsi in pista tutta l’estate e sperimentare le attività di FISULANDIA.

“Summer camp experience” di Casa TO2025 ospiterà infine diversi centri estivi provenienti

da tutto il territorio che potranno prenotare la loro gita e vivere una giornata all’insegna dello sport e

della scoperta di nuove discipline sul ghiaccio.

Per maggiori informazioni su Casa To2025:

info@wugtorino2025.com; https://wugtorino2025.com/casa-torino2025/

