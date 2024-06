A colpi di mannaia recide alluce del nuovo fidanzato della ex

Un uomo, peruviano, ha raggiunto la casa della ex fidanzata, a Torino nel quartiere San Donato. Ha sfondato la porta e ha visto che in casa c’era il nuovo compagno della donna che con lei si è chiuso in camera per sfuggire alla sua furia. Ma l’aggressore ha impugnato una grossa mannaia che aveva con sé e ha iniziato a demolire la porta. Il nuovo fidanzato della donna ha sporto un piede per difendersi ma un fendente gli ha reciso l’alluce. Il ferito è stato medicato al Maria Vittoria. L’aggressore è fuggito su un’auto a noleggio ma è stato fermato dalla polizia.

IL TORINESE