Ricordate le vittime di piazza San Carlo

Commemorazione, questa mattina, in ricordo delle vittime di piazza San Carlo, dove la notte del 3 giugno 2017 rimasero uccise Erika Pioletti e Marisa Amato, e ferite quasi 1600 persone.

La banda della Polizia municipale ha intonato le note del silenzio ed è stata deposta una corona di fiori sotto la targa con i nomi delle due donne. Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco e le famiglie. Quella di Marisa Amato ha creato la Onlus “I sogni di nonna Marisa” per ricordarla. L’associazione si occupa di aiutare chi non si può permettere cure: negli ultimi anni ha donato due mezzi di trasporti per disabili alla Cpd e presto ne aggiungerà un altro.

