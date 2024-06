Paura in strada: camionista ubriaco provoca due incidenti e blocca i treni

Ubriaco alla guida di un camion provoca due incidenti stradali in poche ore in due comuni diversi. Primo incidente a Cameri: qui il camionista ha perso il controllo del mezzo e ha sbattuto contro un palo della luce abbattendolo. A Galliate ha causato poco dopo un secondo incidente, danneggiando il parapetto di un ponte sui binari della linea Novara Nord – Milano Cadorna provocando il blocco dei treni sulla linea ferroviaria per circa due ore. È stato fermato dalla polizia stradale a Galliate e denunciato per guida in stato di ebbrezza.

IL TORINESE