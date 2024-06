Acrobazie sulla cresta dell’onda, le magiche “S” di Federico Morisio

Il campione di wave windsurf Federico Morisio in tour in Italia per una serie di conferenze. Martedì 4 giugno sarà all’Energy Center ospite del Politecnico; tra le altre tappe Rimini, Venezia, Milano.

1 giugno 2024 – Federico Morisio, windsurfer, content creator e ambasciatore dell’oceano, sarà ospite del Politecnico di Torino martedì 4 giugno alle ore 18 nella sede dell’Energy Center in via Borsellino 38, per condividere con il pubblico di appassionati e sportivi le sue esperienze di atleta professionista sulle onde 300 giorni all’anno.

Federico è un professionista del wave windsurf, una specialità che consiste nel surfare le onde e risalirle grazie alla spinta della vela, per compiere lunghe serpentine intervallate da salti e loop sulla cresta dell’onda stessa.

Le conferenze spettacolo, ideate e condotte da Raffaello Porro di StudioRPR in collaborazione con EIS e con il patrocinio della FIV, faranno vivere le emozioni e l’adrenalina di uno sport altamente spettacolare. Federico Morisio racconterà sé stesso, la sua passione, i segreti di questa affascinante e veloce disciplina sportiva. L’incontro di Torino sarà aperto con un saluto istituzionale di Silvia Barbero, Vice Rettrice per la Comunicazione e la Promozione. Interverranno anche Mauro Bonfatti, ricercatore presso il Politecnico e gli studenti del PST – Polito Sailing Team.

Scopriremo come si alimenta un campione e quanto sia importante il mindset, per essere sempre concentrati e al top, e perché sono così pochi i luoghi al mondo dove ci si può cimentare in questa difficile specialità del windsurf.

A breve, inoltre, Federico, da sempre attento alla sostenibilità, proverà una tavola in materiali ecosostenibili progettata e costruita appositamente per lui dagli studenti del PST – Polito Sailing Team del Politecnico di Torino e le conferenze saranno anche l’occasione per capire come è stata realizzata la tavola e commentarne le prestazioni. L’evento assume particolare rilevanza considerando che a breve si celebrerà la giornata Mondiale degli Oceani (8 giugno).

Main sponsor del tour è Freedom International Group, una multinazionale attiva in diversi settori, tra cui la salute e il benessere, con tre linee: qTest, un test per determinare rapidamente il proprio stato di salute; CoffeeCell, bevande al ginseng; Project V, prodotti per la salute e la bellezza, come ad esempio gli integratori alimentari naturali.

Le date in programma sono:

giovedì 30 maggio ore 16 Rimini Wellness

domenica 2 giugno ore 13, Salone Nautico di Venezia

martedì 4 giugno ore 18, Energy Center Politecnico di Torino

mercoledì 5 giugno ore 18,30 Palazzo CONI, Milano

