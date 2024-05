Il Commissario europeo per gli affari economici e monetari oggi in visita ai cantieri Pnrr di Torino

Il Sindaco di Torino ha accolto questa mattina a Palazzo Civico il Commissario europeo per gli affari economici e monetari, in Città per partecipare, nel pomeriggio, al Festival Internazionale dell’Economia.

La visita a Palazzo Civico è per l’amministrazione comunale l’occasione per illustrare al Commissario lo stato di avanzamento dei tanti cantieri avviati in città grazie ai fondi del Pnrr, per un investimento complessivo di 465milioni. Risorse cui si sommano fondi governativi ed europei come il PN Metro Plus, il decreto aiuti o React-EU portando il totale degli investimenti che contribuiranno a cambiare il volto della città entro la fine del 2026 a quasi un miliardo di euro.

Il Sindaco ha avuto modo di sottolineare che Torino ha rispettato sin qui tutte le scadenze e i progetti stanno procedendo nei tempi previsti, anche grazie ad un importante lavoro della macchina comunale, e di evidenziare come nella storia della città si tratti di una stagione di interventi che non ha precedenti.

Per i soli cantieri Pnrr sono oltre 250 gli affidamenti e le procedure attivate e concluse e più di 200 imprese e professionisti coinvolti. Tra i principali investimenti, 211milioni sono destinati al miglioramento del trasporto pubblico locale con nuove linee e il rinnovamento della flotta con mezzi ecologici, 166 milioni sono indirizzati sull’area del Valentino, per la riqualificazione del Parco, del Borgo Medievale, del Teatro Nuovo, il ripristino della navigabilità del Po e la realizzazione della nuova Biblioteca Civica Centrale a Torino Esposizioni. 77milioni servono a riqualificare circa 100 edifici scolastici mentre 48milioni per migliorare le biblioteche cittadine e le aree circostanti. E ancora 55milioni per l’edilizia pubblica, 41milioni per interventi di politiche sociali, 14 per il potenziamento dei servizi digitali per i cittadini.

Da Palazzo Civico poi un passaggio all’Urban Lab di piazza Palazzo di Città per una breve visita alla mostra recentemente inaugurata “Turning Point. Rivelare il futuro”, dedicata alle trasformazioni urbane che stanno interessando due luoghi simbolo della città, la Cavallerizza Reale e il Valentino. E proprio quest’ultimo costituirà l’ultima tappa della mattinata torinese del Commissario che, accompagnato dal Sindaco, visiterà i cantieri Pnrr in corso nel Parco del Valentino e a Torino Esposizioni, dove sorgerà la nuova Biblioteca Civica Centrale.

IL TORINESE