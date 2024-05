Tour piano famiglie con lo spettacolo “Giovannin senza paura”

Oggi, alle 17 in piazza Galimberti 23, in scena lo spettacolo gratuito “Gioca alla fiaba: Giovannin senza paura”. L’iniziativa, rivolta ai più piccoli, fa parte del Tour Piano Famiglie e della campagna di incontri “Voci di quartiere”. Presente la Vicesindaca.

Il Tour Piano Famiglie nasce per conoscere le famiglie che abitano la città e raccontare ad esse le proposte dell’amministrazione comunale, raccogliendo il loro punto di vista e i loro suggerimenti: il tutto per rendere Torino più accogliente sia per le famiglie residenti che per quelle ospiti. Torino sta vivendo un’emergenza demografica dovuta a un progressivo e ingente calo delle nascite: nel 2023 sono nati meno di 5mila bimbi e la popolazione minorenne presente oggi in città raggiunge solo il 13,6 per cento di quella totale. Numeri inequivocabili, che rendono il tema delle politiche per le famiglie, ovvero dei servizi, delle agevolazioni, e di tutti gli strumenti che possono migliorare la vita dei bambini e delle loro famiglie, una delle grandi sfide del futuro. Il Piano Famiglie mira a sostenere la vita e lo sviluppo delle famiglie, mettendo a sistema le iniziative del territorio.

“Voci di quartiere” è, invece, pensato da Urban Lab in collaborazione con Città di Torino, Rete delle Case del Quartiere, Fondazione per la Cultura e Turismo Torino e Provincia. Gli incontri hanno lo scopo di raccogliere le proposte di coloro che abitano, studiano o lavorano in città, avviando, allo stesso tempo, una riflessione sulla qualità della vita e dei servizi nei quartieri. Si mira a rendere i torinesi, e coloro che vivono la città, partecipi alla definizione del nuovo piano regolatore generale che si vuole progettare in maniera condivisa. All’interno della campagna, sono previsti spettacoli all’aria aperta, camminate e chiacchierate, con lo scopo di animare gli spazi pubblici, le piazze, i parchi, i mercati e le case di quartiere.

Lo spettacolo si svolge in forma di “festa teatrale”, con il pubblico coinvolto in giochi di teatro, accompagnati dalla musica. Sarà replicato domani, martedì 28 maggio, ai giardini di via Scipio Slataper, e martedì 4 giugno nell’area giochi del Parco Michelotti, in entrambe le date inizierà alle 17.

