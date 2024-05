Shinhanga. La Nuova Onda delle Stampe Giapponesi. Sabato 25 maggio l’artista Moyoco Anno ospite a Palazzo Barolo

La mangaka Moyoco Anno, nota in tutto il mondo per i suoi shoujo manga, ovvero i fumetti giapponesi dedicati alle donne e alle tematiche femminili, sarà la protagonista dell’evento speciale che si terrà questo weekend nelle sale di Palazzo Barolo.

L’appuntamento è inserito nel programma collaterale di “Shinhanga. La Nuova Onda delle Stampe Giapponesi”, la prima mostra realizzata in Italia sul movimento artistico che all’inizio del XX secolo ha rivoluzionato la stampa giapponese, fondendo elementi classici con una sensibilità moderna.

A introdurre l’artista ci sarà la professoressa Anna Specchio, docente di Lingue e letterature del Giappone e della Corea all’Università di Torino, che a partire dalle 11.30 ci parlerà di lei e del suo lavoro nell’incontro “Moyoco Anno e l’eredità del bijinga”.

I bijinga, ovvero i ritratti di belle fanciulle, sono tra i soggetti più ricorrenti nell’arte giapponese: un termine usato in riferimento alle xilografie di epoca moderna, che oggi vede veicolare tali raffigurazioni proprio nei manga, grazie ad artiste e artisti come Moyoco Anno che rappresentano donne avvenenti in chiave pop. Tra i suoi maggiori successi ricordiamo “Sakuran”, “Sugar Sugar” e “Memorie di un gentiluomo”.

Gli eventi collaterali di “Shinhanga. La Nuova Onda delle Stampe Giapponesi” sono gratuiti per i visitatori della mostra con il biglietto valido per il giorno dell’evento. Per parteciparvi è però necessaria la prenotazione, da effettuare tramite mail scrivendo a info@vertigosyndrome.it.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.shinhanga.it.

