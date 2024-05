La processione in onore di Maria Ausiliatrice

La tradizionale processione chiuderà stasera le celebrazioni per la Madonna Ausiliatrice. Il corteo partirà alle 20.30 dall’omonima Basilica, accompagnato dalla fanfara dei carabinieri del 3° Reggimento CC. Lombardia.

Il percorso proseguirà poi sul controviale di Corso Regina Margherita, su quello di corso Principe Oddone, quindi nella corsia nord di strada del Fortino, in via Cigna e, tramite il controviale di Corso Regina Margherita, tornerà in piazza Maria Ausiliatrice. Sarà presente la Vicesindaca che in mattinata ha partecipato alla messa in Basilica.

La festa è stata istituita da Papa Pio VII nel 1815. Il nome deriva dall’invocazione che fin dai tempi antichi è associata alla Beata Vergine, “Auxilium Christianorum”, aiuto dei cristiani. La supplica fu aggiunta ufficialmente al nome di Maria da Papa Pio V dopo la vittoria della Lega santa sull’Impero Ottomano nella battaglia di Lepanto del 1576. Fu San Giovanni Bosco a metà ‘800 a far costruire la Basilica nella cittadella salesiana di Valdocco e a mettere gli istituti religiosi da lui fondati sotto la protezione della Madonna Ausiliatrice, aiutando così la diffusione del suo culto in tutto il mondo. Oggi è patrona dell’Australia, della Cina, dell’Argentina e della Polonia.

Dopo la processione si svolgerà la messa in Basilica presieduta da Andrea Bisacchi del Sermig e animata dai canti dell’Orchestra dell’Arsenale della Pace.

