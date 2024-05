Dopo l’incendio riapre il punto vendita Crai di Via Vanchiglia

Ha riaperto ieri, 23 maggio, il punto vendita Crai di Via Vanchiglia 18 a Torino.

Il supermercato, appartenente alla cooperativa della GDO del Nord Ovest Italia, Codè Crai Ovest, è rimasto chiuso al pubblico a seguito dell’incendio divampato lo scorso 18 aprile nello stabile che lo ospita e che ha messo fuori uso diverse attività commerciali.

La riapertura è stata accolta con gioia dalla comunità e la famiglia Comerro – proprietaria del supermercato e socia Codè Crai Ovest – insieme a tutto lo staff ha potuto riaccogliere i propri clienti offrendo loro un vasetto di fiori corredato da un biglietto di ringraziamento per l’affetto e la vicinanza dimostrata durante il mese di chiusura forzata.

Dalla panetteria all’ortofrutta, passando per la gastronomia e ogni genere di reparto secco: da sempre il supermercato di Via Vanchiglia rappresenta un punto di riferimento per il quartiere e incarna la filosofia di negozio di prossimità che caratterizza l’insegna Crai sin dalla sua fondazione.

