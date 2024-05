Il Catering Bon Ton nella Villa d’Agliè

Il CATERING BON TON è una realtà unica nel suo genere

Ubicata nella suggestiva Villa d’Agliè, dimora storica immersa nel verde della collina Torinese e a due passi dal centro città, ospiterà in questa occasione il palato curioso del pubblico torinese e non solo.

Un’iniziativa che sussurra la particolarità di questa realtà tutta da scoprire. Ormai da anni presente sul territorio piemontese e non solo , vanta referenze eccellenti per la sua unicità e qualità del servizio, nonché dei prodotti di alta qualità.

La location è ideale per ospitare svariati eventi, che vanno da quelli aziendali come convegni, team building, coworking e shooting fotografici, sia privati come cerimonie e feste di compleanno.

Questa Società di catering è in grado di accogliere ogni Vostra richiesta.

Non potete quindi mancare nella data di giovedì 30 maggio al cocktail buffet nella Villa d’Agliè in Strada Privata alla Villa d’Agliè 26 – Torino, aperta al pubblico durante tutta la giornata, dalle ore 11 alle ore 21.

Si richiede la conferma della Vostra presenza, estesa anche ai Vostri amici e collaboratori, nella fascia oraria più adatta alle Vostre esigenze, rispondendo direttamente a questo messaggio.

