Pro Palestina imbrattano il Rettorato E il ministero manda gli ispettori per il caso della bandiera ai bimbi

Gli studenti Pro Palestina hanno imbrattato i muri del rettorato dell’Università di Torino in via Po, durante una fiaccolata per ricordate la Nakba, organizzata dai gruppi che in queste ore stanno occupando i dipartimenti universitari. Le scritte recitano “UniTo complice del genocidio” e “Intifada studentesca”. In apertura di corteo lo striscione con la scritta ‘”1948-2024 La Nakba continua. Stop al genocidio”. In piazza Castello gli attivisti sono saliti sul monumento dedicato a Emanuele Filiberto Duca d’Aosta e hanno acceso torce da segnalazione e appeso delle bandiere palestinesi.

Intanto il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato che è stata decisa un’ispezione sul caso dei bambini della Scuola primaria di Chieri, guidati dagli insegnanti durante una visita d’istruzione, all’interno di Palazzo Nuovo occupato dai pro Pal, mentre era in corso una manifestazione per Gaza. In un video in circolazione sui media si vede una bandiera palestinese data in mano a un bambino che la sventola.

Anche al Politecnico (foto) proseguono le manifestazioni filo-palestinesi con l’allestimento di tende sul modello delle iniziative presso le università americane.