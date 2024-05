Uomo accoltella la moglie al culmine di una lite

A San Maurizio Canavese una donna albanese di 58 anni è stata ferita con tre coltellate dal marito. È stata ricoverata in codice rosso al San Giovanni Bosco di Torino. Il marito di 62 anni, è stato arrestato dai carabinieri per tentato femminicidio e maltrattamenti in famiglia. L’aggressione sembra sia avvenuta nel corso di una lite per futili motivi.

