Music for Life, 9 Dj suonano per la Fondazione Ricerca Molinette

Torna domenica prossima 19 maggio Music for Life, l’iniziativa nata da un’idea di Andrea Scarpa – noto dj ma anche campione del mondo WBC Silver di boxe – con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare al reparto di oncologia mista dell’Ospedale Molinette, dove nel 2022 è prematuramente scomparsa sua mamma.

Dalle 18 nove dj di fama nazionale saliranno alla consolle di “Gianca” ai Murazzi del Po per animare la serata che proseguirà facendo le ore piccole ballando senza sosta all’insegna della solidarietà e della buona musica.

La prima edizione è stata un successo, che ha permesso agli organizzatori di donare alla Fondazione Ricerca delle Molinette tredici televisori e tre comodoni che hanno dato un aiuto pratico per il personale medico nell’assistenza quotidiana.

“L’intento di Music for Life – ha detto Andrea Scarpa – è quello di fare del bene e cercare di portare le persone a capire i bisogni del reparto di oncologia dell’ospedale. Con l’aiuto di tutti possiamo crescere ancora anno dopo anno. Credo che la buona musica sia un catalizzatore che aiuta e unisce. Il mio desiderio è quello di poter regalare nuove attrezzature mediche, una piccola biblioteca creata con i libri donati da altre persone. Sono piccoli gesti, ma che possono davvero fare una grande differenza”.

Music for Life è un evento dedicato a tutti e studiato per accogliere famiglie e giovani e per vorrà assistere all’evento lo potrà fare versando una quota libera.

