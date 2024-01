Sestriere: Doriane Escane concede il bis nello Slalom Gigante di Coppa Europa

Ancora neve sulle piste del comprensorio sciistico della Vialattea ed ancora una giornata di agonismo ad alto livello. Si è conclusa martedì 9 gennaio, la due giorni di Coppa Europa FIS di sci alpino femminile, manifestazione clou della stagione sciistica 2023/2024 che ha richiamato sulle piste di Sestriere le atlete meritevoli che sono state convocate per partecipare al prestigioso evento continentale.

In questa seconda giornata di gara, le avverse condizioni meteorologiche hanno costretto la giuria ad abbassare la partenza dello Slalom Gigante, disputatosi lungo la pista Kandahar Giovanni Alberto Agnelli, la classica dei grandi eventi sportivi ospitati al Colle del Sestriere.

Nonostante il tracciato più corto, la francese Doriane Escane ha bissato il successo di lunedì ed è nuovamente salita sul gradino più alto del podio con un tempo totale di 1:45.77 ed un vantaggio di 41 centesimi sull’austriaca Nina Astner (ieri terza).

Ottima gara per i colori azzurri, a podio con il terzo tempo totale la tarvisiana Lara Della Mea, migliore delle italiane anche nella giornata di lunedì , seguita dalla campagna di squadra, la meranese Elisa Platino. Nella top ten si sono inserite le due atlete del Centro Sportivo Carabinieri, Ilaria Ghisalberti, ottava e Asja Zenere, nona.

In evidenza anche la giovanissima atleta valdostana Giorgia Collomb, classe 2006, già premiata anche ieri come migliore Aspirante Under 18, ha fatto registrare il miglior tempo nella seconda manche ed ha recuperato ben 18 posizioni, chiudendo la sua gara al dodicesimo posto.

È un onore per lo Sporting Club Sestrieres organizzare eventi internazionali di alto livello – ha commentato a fine evento Gualtiero Brasso, responsabile del Comitato Organizzatore Sporting Club Sestrieres – e questa due giorni di gare di Coppa Europa ha rappresentato una tappa importante nel panorama agonistico della Vialattea. Ora lo sguardo è già rivolto al futuro nell’attesa dell’ufficialità della prossima edizione di Coppa del Mondo, prevista a Sestriere per il mese di febbraio 2025”

Ufficio stampa Sporting Club Sestrieres – Facebook

IL TORINESE