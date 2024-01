Il Sappe: “Detenuta spintona due poliziotte: contuse”

Folle e assurda tensione, nella Casa circondariale di Torino. “Colpa della scelleratezza di una detenuta”, riferisce Vicente Santilli, segretario regionale per il Piemonte del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “Ancora un grave fatto accaduto presso la casa Circondariale di Torino, dove una detenuta ha proditoriamente spintonato con forza due poliziotte di servizio presso il Padiglione femminile. Le due Agenti hanno riportato varie contusioni e sono poi ricorse alle cure dei sanitari. L’increscioso evento si è verificato durante lo spostamento della detenuta stessa in un’altra cella della Sezione detentiva per motivi di sicurezza. La donna ha infatti posto una ferma resistenza nei confronti delle Agenti operanti, rendendosi protagonista di un comportamento violento inaccettabile”. “Sono stati momenti di grande tensione”, denuncia il sindacalista del SAPPE, che rimarca come “la situazione sia ad alto rischio. Il SAPPE chiede provvedimenti urgenti a tutela di tutti i colleghi in servizio a Torino e nelle altre carceri della Regione, che ogni giorno mettono a repentaglio la propria vita a causa delle decisioni scellerate di chi è pagato per garantire la sicurezza. Ci chiediamo, ancora una volta, fino a quando tutta questa violenza possa continuare senza un intervento delle autorità competenti utile a ripristinare la sicurezza dovuta a chi tutto il giorno, per dovere istituzionale, convive con questi soggetti dall’indole violenta che non accennano a rivedere i loro comportamenti aggressivi nei confronti delle Istituzioni, già perché il poliziotto penitenziario, che piaccia o meno, in quel contesto rappresenta lo Stato”.

“La situazione penitenziaria è sempre più critica” – dichiara Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, che ribadisce: “nessuna indulgenza verso chi aggredisce i nostri poliziotti. Con questi ulteriori gravi eventi critici sale vertiginosamente il numero dei poliziotti coinvolti da detenuti senza remore in fatti gravi. Esprimiamo la massima solidarietà e vicinanza alle due poliziotte ferite ed a tutti i colleghi del Reparto di Torino: ma quest’ultimo episodio deve far riflettere. Ci vuole una completa inversione di rotta nella gestione delle carceri, siamo in balia di questi facinorosi. Facciamo appello anche alle autorità politiche regionali e locali: in carcere non ci sono solo detenuti, ma ci operano umili servitori dello Stato che attualmente si sentono abbandonati dalle Istituzioni… Abbiamo bisogno di personale, il rischio fa parte del nostro lavoro, ne siamo consapevoli, ma giocare al massacro con livelli di sicurezza che non permettono minimamente di tutelare l’incolumità dei professionisti della sicurezza, queli sono le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria, non è accettabile!

(Comunicato Sappe)

