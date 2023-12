Giachino: “Lavori socialmente utili per gli spacciatori”

LETTERA AL SINDACO DI TORINO STEFANO LO RUSSO

Caro Sindaco,

Torino è piena di foglie che non sono il massimo del belvedere e della pulizia. Perché non offrire un lavoro socialmente utile alle centinaia di ragazzi addetti allo spaccio e ai mestieri collegati? Ripuliremmo in tutti i sensi le strade di Barriera e di Aurora e ripuliremmo tutta la Città oltre a recuperare a un lavoro utile centinaia di ragazzi altrimenti destinati a una brutta fine per se e per gli altri.

Mino Giachino

SITAV SILAVORO

