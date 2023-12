Sfida verità! Torino-Udinese

Sabato 23 dicembre ore 15

17esima giornata serie A

Il campionato di Serie A è arrivato alla diciassettesima giornata,quest’anno niente sosta natalizia,bisogna correre perché in estate si disputeranno i campionati Europei in Germania.Allo stadio Olimpico Grande Torino ci sarà la sfida verità fra i padroni di casa del Toro e la formazione bianconera dell’Udinese di Cioffi.Il Toro cerca i tre punti per l’Europa,i friulani per salvarsi Partendo dagli ospiti, i bianconeri di Udine sono andati a un passo dalla seconda vittoria in campionato ma si sono fatti rimontare i due gol di vantaggio in casa contro il Sassuolo, complice anche l’espulsione subita da Payero. Dall’altra parte, i granata sono reduci dal successo di misura contro l’Empoli che ha dato entusiasmo alla formazione di Juric non lontana da un piazzamento europeo.

Formazioni

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez;Soppy, Ilic,Ricci, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Kabasele, Ferreira; Ebosele, Samardzic, Walace, Pereyra, Zemura; Thauvin, Lucca.

Enzo Grassano

IL TORINESE