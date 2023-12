Il cordoglio del Toro per la morte di Rosolino Celesia

“Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club – dirigenti, dipendenti, collaboratori, allenatori, calciatori, settore giovanile –, partecipano sentitamente al dolore della famiglia Celesia per la scomparsa di Rosolino Celesia, ex calciatore del settore giovanile granata.

Ai suoi cari, a tutti i parenti e ai tantissimi amici il cordoglio e l’abbraccio del mondo granata”. Questo il messaggio del Torino in memoria del giovane ucciso a colpi di pistola al culmine di una lite in discoteca a Palermo.

