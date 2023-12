Vasto cordoglio nel mondo delle banche e dello sport per la prematura scomparsa a Vercelli di GianLuca Greppi, 53 anni. Conosciuto come giocatore di basket, dirigente bancario, più di vent’anni fa fu colpito da una grave malattia, che gli paralizzo’ le gambe. Di recente le sue condizioni si erano aggravate. Lascia la madre Rosalba e il papà Renato, not fotografo.

NOTIZIE DAL PIEMONTE

IL TORINESE