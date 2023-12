Due nuovi autovelox fissi in corso Casale

Due nuovi autovelox entreranno in funzione in corso Casale, in prossimità del numero civico 246.

I due dissuasori di velocità ‘ TruBOX’ a cabina idonei a contenere al proprio interno i misuratori ‘ Telelaser TruCAM HD’ in dotazione al Corpo di Polizia municipale della Città di Torino’ sono stati posizionati questa mattina lungo entrambi i sensi di marcia a poca distanza dall’attraversamento pedonale.

L’installazione è stata curata da 5T, su indicazione degli uffici della Mobilità e della Polizia municipale.

Nei prossimi giorni è prevista la posa della segnaletica stradale dedicata che indica la

presenza dei due dispositivi e, una volta completata, si potrà procedere alla loro attivazione.

