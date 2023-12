La Staffetta di Raccolta Regali in Piazza prosegue a Torino il 16 dicembre

Fabrica Laboratorio Creativo

Via A. Mensa 16, Venaria Reale – Torino

dalle 11:00 alle 17:00

Prosegue la staffetta di Raccolta Regali in Piazza di Bambinisenzasbarre, sabato 16 dicembre, presso Fabrica Laboratorio Creativo in Via A. Mensa 16 a Venaria Reale, Torino (a pochi metri dalla Reggia di Venaria) dalle 11:00 alle 17:00 con orario continuato.

