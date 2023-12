Coppa Piemonte Drali, grande festa per le premiazioni 2023

Il Circuito granfondistico più longevo d’Italia ha premiato, ad Arborio (VC), i protagonisti della stagione 2023 e presentato le interessanti novità per il 2024.

Arborio (VC), domenica 3 dicembre 2023 – Una domenica di entusiasmo, quella andata in scena in occasione delle premiazioni di domenica 3 dicembre, che hanno decretano uno spartiacque fra il coronamento della 22° edizione e il primo atto della stagione 2023.

Coppa Piemonte rappresenta il circuito più longevo d’Italia e grazie all’assiduo impegno degli organizzatori, il 2024 sarà ricco ed entusiasmante, all’insegna della sicurezza e del divertimento: “Mancano ancora diversi mesi alla 23° edizione – afferma Renato Angioi, presidente storico del Circuito, – ma nonostante ciò le iscrizioni sono già molte, a dimostrazione che le gare continuano ad entusiasmare i partecipanti e noi ci impegneremo a sviluppare percorsi di alto livello. Per questa edizione si ritorna alle origini, con 4 gare sul territorio piemontese”.

Gli organizzatori confermano la varietà di abbonamenti, che si adattano alle esigenze degli atleti: prezzi e iscrizioni varieranno in base alle proprie esigenze e sarà possibile personalizzare l’iscrizione al Circuito. Fra i piani si mantiene l’abbonamento “Solidarietà”, dove parte del ricavato verrà devoluto all’Ospedale di Candiolo.

“Durante il corso degli anni – continua il presidente Angioi – abbiamo accolto suggerimenti e commenti, trasformandoli in punti di forza! È per questo che accogliendo i feedback dei corridori abbiamo potuto apportare miglioramenti alle manifestazioni e ai regolamenti”. Oltre 200 i presenti che hanno risposto con entusiasmo, considerando positivamente i programmi in continua evoluzione.

A dimostrazione dell’attenzione per l’opinione dei ciclisti, durante l’evento gli organizzatori hanno annunciato che nel 2024, i premiati di categoria dovessero ridursi a 5, a causa dell’elevato costo dei ricchi premi. Nel corso della giornata, in relazione a varie considerazioni emerse parlando con gli atleti, è stato deciso di mantenere le consuete premiazioni: i primi 10 di categoria. Gli organizzatori intendono premiare la costanza dei partecipanti al Circuito Coppa Piemonte Drali: “Le novità varranno anche per le categorie Gentleman A e Gentleman B – ha dichiarato il presidente – i quali riceveranno gli stessi privilegi.

Tra i vari premi, come già anticipato, è stato estratto fra tutti gli abbonati 2023 un fantastico premio: un telaio Drali compreso di forcella, il tutto costruito su misura, che il numero 275, Marco Vanetti, potrà richiedere direttamento presso l’azienda artigiana milanese.

La società vincitrice dell’edizione 2023 si conferma ASD RODMAN AZIMUT SQUADRA CORSE, che si aggiudica la sesta edizione consecutiva di Coppa Piemonte.

Al seguente link è possibile consultare le classifiche (Granfondo, mediofondo e di Società), il programma per la stagione 2024, aggiornamenti e novità: www.circuitocoppapiemonte.it

IL TORINESE