Manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici degli immobili comunali, lavori per 860mila euro

I progetti definitivi per la manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici in diversi edifici comunali sono stati approvati dalla Giunta comunale questa mattina su proposta dell’assessora alla Transizione Ecologica e Digitale Chiara Foglietta.

Gli interventi riguarderanno impianti elettrici, termici, speciali, di sollevamento – ascensori e montacarichi – e per il trattamento dell’aria.

L’importo dei lavori che consentiranno di mantenere in efficienza e sicurezza gli impianti esistenti e di far fronte a guasti non prevedibili urgenti e indifferibili è di 860mila euro e sarà finanziato con oneri di urbanizzazione e avanzo economico.

IL TORINESE