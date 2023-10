Ippodromo di Vinovo, vetrina di lusso per i puledri

Saranno campioni, o almeno stanno studiando per diventarlo. Ecco perché la riunione di mercoledì 4 ottobre sulla pista dell’Ippodromo di Vinovo avrà una doppia valenza. Dopo il week end che ha visto trasformarsi il parterre e la pista in un grande show, tra auto sportive e grandi podisti con la Hipporun, in scena tornano i cavalli con la prima importante prova per i puledri della leva 2021: sono i due Criterium Torinesi, uno riservato ai maschi ed uno alle femmine. Due corse con una dotazione importante, pari a 30.000 euro, che inaugurano anche la stagione dei Gran Premi dei giovani cavalli. Corse che nel passato sono sempre state vinte da soggetti poi diventati effettivamente ottimi protagonisti non solo sulle piste italiane.

Sia nella sezione maschile che in quella femminile, il pronostico va alla coppia Barelli-Gubellini, con Folletocar nei maschi e Francy Caf nelle femmine. Il primo, di proprietà del torinese Rino Ballone, è ancora imbattuto nelle sue uscite e ha dimostrato di avere grande potenzialità, così come la femmina della scuderia Super Fantastica che vanta tre vittorie ed un secondo posto nelle quattro gare disputate. In tutto i partenti saranno 8 nei maschi e 7 nelle femmine. Nel primo caso oltre a Folletocar, il pronostico tocca gli allievi di Marco Smorgon, Furbetto Di Giò con Simone Mollo e Fidelis Dance con lo stesso Smorgon. Merita citazione Felipe Roc con Santo Mollo, anche se penalizzato dal numero esterno, e Freddy Dei Veltri in pole con Roberto Vecchione. Assolutamente equilibrata l’altra corsa.

Un convegno che vivrà di un altro momento magico con la disputa della Tris Quartè e Quintè: ben 14 nei al via nei tre nastri dei 2.060, 2.80 2 .100 metri. Favori assoluti per gli ultimi dello schieramento con Cardoso Dr, Coltwine Di Casei, Cupido Cup, Batman Ross insieme a Boccadamo che rappresentano la probabile cinquina favorita. Quest’ultimo sta attraversando un periodo non favorevole, ma se fosse giusto potrebbe anche rendersi intangibile. Le sorprese possono essere Amarcord, Beatles Boy Treb e Corallo Pisano.

Come sempre ingresso gratuito e possibilità di pranzare presso il Ristorante “La Scuderia”, con affaccio sulla pista.

IL TORINESE