Il trofeo Nitto ATP Finals in mostra al grattacielo Piemonte

Domenica 1° ottobre, durante il Festival delle Regioni e delle Province autonome, il trofeo destinato al vincitore delle Nitto ATP Finals è arrivato al Grattacielo della Regione Piemonte. Allestito nell’atrio del Palazzo sarà collocato sul lato sinistro dell’ingresso e sarà visibile dalla cittadinanza, con accesso gratuito, dal 2 al 5 ottobre, in orario 9.00 – 18.00.

Anche la nuova sede dell’Istituzione regionale avrà un ruolo di primo piano nel “Trophy Tour”, ovvero nel “tour” di esposizioni del trofeo della manifestazione nelle sedi dei principali partner, il cui calendario è in costante aggiornamento e sarà visibile sul sito NittoATPFinals.com.

Gli ospiti dell’evento ‘L’Italia delle Regioni’ saranno invitati a vedere l’importante premio e con l’occasione ammirare anche la nuova dimora di via Nizza 330. Nelle prossime settimane le piazze, i portici e le strade del capoluogo piemontese saranno vestite per l’appuntamento internazionale che dal 12 al 19 novembre vedrà affrontarsi, per la terza volta a Torino gli otto tennisti più forti del mondo e le migliori otto coppie di doppio.

IL TORINESE