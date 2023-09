3 punti dorati! Juventus-Lecce 1-0

Sesta giornata serie A

Milik

La Juventus di Allegri ottiene il massimo risultato dei 3 punti con il minimo sforzo e la massima resa di una Juventus “normale”, ma una Juventus così non era ciò che si aspettava il pubblico bianconero all’Allianz Stadium di Torino, soprattutto dopo le quattro reti subite dal Sassuolo.

I bianconeri faticano ad avere la meglio su una delle squadre più in forma e ben organizzate del campionato. Dopo un primo tempo,fin troppo sottotono, nella ripresa la Juve trova la rete del vantaggio con una furbesca ed opportunista zampata di Milik.Il Lecce non riesce a reagire,zero tiri in porta ed alla fine chiude in 10 uomini per il doppio giallo a Kaba.La gara di stasera certifica che la Juventus è, momentaneamente,seconda dietro l’Inter capolista ed ha ampi margini di miglioramento per potersi candidare alla lotta per vincere lo scudetto.

Enzo Grassano

IL TORINESE