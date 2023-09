“Biblioteche in Festa”: un successo la seconda edizione

Tanti incontri, dibattiti e riflessioni per la seconda edizione di “Biblioteche in Festa”

L’iniziativa promossa dall’associazione “Le Terre dei Savoia” e da “Progetto Cantoregi” ha coinvolto, dal 17

al 24 settembre scorsi, tre province e decine di comuni.

Più di cinquanta eventi singoli organizzati in ventinove comuni delle province di Cuneo, Torino e Asti. Dalle

letture animate ai momenti laboratoriali, dalle tavole rotonde alle presentazioni di saggi e romanzi. La

seconda edizione di “Biblioteche in Festa” (l’innovativo format culturale ideato e promosso

dall’associazione “Le Terre dei Savoia” e da “Progetto Cantoregi”, con il sostegno del Comune di Savigliano,

delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino, Cuneo, Fossano e Savigliano e con il patrocinio della Provincia

di Cuneo, della Regione Piemonte, dell’Università degli Studi di Torino e dell’Associazione Italiana

Biblioteche) andata in scena dal 17 al 24 settembre scorsi, ha voluto rimettere al centro i libri, i luoghi che li

ospitano e le persone che se ne prendono cura.

«Un bel momento di divulgazione culturale che ha saputo intercettare una platea eterogenea fatta di

bambini, ragazzi, adulti e famiglie. Una condivisione intergenerazionale che in questa seconda edizione ha

saputo trascendere i confini orografici per farsi canto universale del sapere e della conoscenza» il commento

condiviso di Terre dei Savoia e Progetto Cantoregi, organizzatori della manifestazione. «In soli due anni

Biblioteche in Festa è divenuta un appuntamento capace di riavvicinare le persone alla lettura e all’ascolto,

offrendo diversi spunti di riflessione sia durante gli spettacoli, sia durante le tavole rotonde. La cosiddetta

“porosità” delle biblioteche, insomma, rappresenta un punto di forza, consentendo una connessione

profonda e significativa con il tessuto sociale ed economico in cui sono inserite. In tal senso, aver riscontrato

l’adesione di molte biblioteche ci riempie di fiducia, confermando che la letteratura rappresenta ancora uno

straordinario motore di crescita per l’intera società. Lavoreremo fin da ora ad un’edizione 2024 ancora più

ricca e diffusa sul territorio».

Tanta affluenza, dunque, alle iniziative collaterali che hanno interessato diverse località piemontesi (da

Frassino a Monterosso Grana, da Castagnole delle Lanze a Marsaglia, da Pinerolo a Cuneo, Mondovì e

Cavallermaggiore), ma successo similare anche per gli eventi organizzati a Fossano, Bra e Savigliano. Grande

partecipazione, ad esempio, all’istituto “G. Vallauri” di Fossano giovedì 21 settembre per la presentazione

del libro “Il grande manca” (Editrice Il Castoro) di Pierdomenico Baccalario e per la lezione di Nicola Lagioia

“Come si diventa lettori” di sabato 23 settembre al Teatro Milanollo di Savigliano. Tante, poi, le suggestioni

raccolte durante l’inaugurazione di venerdì 22 settembre al Teatro Milanollo di Savigliano con Antonella

Agnoli (“La casa di tutti. Città e Biblioteche”, Editori Laterza) e nel corso della lezione “Leggere vuol dire

raccogliere” di Marco Balzano di sabato 23 settembre al Centro Polifunzionale “G. Arpino” di Bra.

Analogo interesse, inoltre, per gli eventi della domenica presso la sede saviglianese dell’Università degli

Studi di Torino con Cecilia Cognigni (direttrice Biblioteche Civiche torinesi), Rocco Pinto (“Viaggi di Carta”,

Edizioni E/O) e il convegno “Innovazione, prossimità, comunità: il nuovo ruolo delle Biblioteche” alla

presenza di numerosi bibliotecari ed esperti di biblioteconomia. Conclusione emozionante nel nome di Italo

Calvino, infine, con lo spettacolo “Le città invisibili” interpretato dal cantautore Simo Cimo Nogarin e

andato in scena nella serata di domenica 24 settembre al Milanollo di Savigliano. Un amalgama di storie,

uomini e persone grazie al quale si sono riscoperte le biblioteche quali luoghi dinamici, parte integrante

della civiltà, aperti al cambiamento e in grado di rispondere ai bisogni della società in modo flessibile e

attento.

