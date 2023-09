Villa Glicini riparte da una nuova gestione

Con il taglio del nastro l’impianto di Villa Glicini, nel cuore del parco del Valentino, riparte con una nuova gestione. Si tratta di una cordata di società sportive che vede come capofila la Scherma Italia a cui si sono aggiunte l’Accademia Scherma Augusta Taurinorum, la Ginnastica Victoria e la Sport 4 Friends. La struttura, fin dallo scorso giugno quando si sono insediati i nuovi gestori, è stata oggetto di una serie di interventi di ristrutturazione, iniziati con la messa in sicurezza e l’igienizzazione del centro.

L’impianto comprende due campi da tennis in terra rossa, una piscina da 25 metri, un campo in erba sintetica polivalente e una sala fitness molto attrezzata. Il vero fiore all’occhiello sono le diciotto pedane per la pratica della scherma che come ha sottolineato il presidente di Ginnastica Victoria Ezio Torta: “sono a disposizione di tutti i torinesi per gli allenamenti e le gare”. All’inaugurazione oltre all’assessore comunale Domenico Carretta e a quello regionale Fabrizio Ricca erano presenti Andrea Cassarà e Maurizio Randazzo, entrambi vincitori della medaglia d’oro ai Giochi Olimpici, il primo nel fioretto e il secondo nella spada.

“La riapertura dell’impianto di Villa Glicini mi fa felice perchè abbiamo vinto una scommessa e lo abbiamo fatto mettendo a nuovo gli spazi di questa splendida struttura che torna finalmente a essere la casa della scherma torinese – ha sottolineato l’assessore allo Sport Domenico Carretta – . Nonostante qualche difficoltà burocratica che ci ha fatto preoccupare per i tempi che si stavano allungando, non sono mai venuti meno l’impegno e la buona volontà di tutti e, alla fine, ce l’abbiamo fatta. Un grazie anche a coloro che si occuperanno quotidianamente di questo gioiello della città ai quali auguro il meglio per la futura gestione”.

Marco Aceto

IL TORINESE