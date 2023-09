Un buon punto! Torino-Roma 1-1

Quinta giornata serie A

Lukaku R

Zapata T

Un punto buono per un bel Toro che poteva vincere,si trova in svantaggio immeritatamente e trova il giusto pareggio con un grande Zapata.Per i ragazzi di Juric la strada intrapresa è quella giusta per qualificarsi in conference League attraverso il settimo posto, piazzamento plausibile per il Toro.

La gara è stata vibrante,dura ed a tratti anche piacevole: Lukaku porta in vantaggio la Roma al 68′ con un gol dei suoi: difesa potente del pallone in area e sinistro preciso a battere Milinkovic Savic. La reazione del Torino è veemente.Le tre punte Zapata,Sanabria e Pellegri tutti insieme per concretizzare il pareggio che arriva grazie al colpo di testa all’85’ di Zapata, quest’estate vicino proprio ai giallorossi prima del trasferimento del belga. Per gli ospiti anche un palo di Cristante sullo 0-0.Un buon punto per entrambe le squadre ed i rispettivi obiettivi,il pareggio è giusto.

