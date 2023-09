Modifiche viabili, fino al 6 ottobre chiusa la carreggiata Sud di via Tirreno, tra via Gorizia e Largo Tirreno

Per completare i lavori connessi alla realizzazione della pista ciclabile su via Tirreno, da domani martedì 26 settembre e fino al 6 ottobre la carreggiata lato Sud (direzione centro città), nel tratto tra via Gorizia e Largo Tirreno, rimarrà chiusa al traffico.

La chiusura avverrà nelle ore diurne e varierà in base all’andamento delle lavorazioni in corso. In tal modo sarà possibile effettuare i lavori di fresatura e asfalto necessari per il rinnovo del manto stradale.

IL TORINESE