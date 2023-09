Lancio di un uovo dal balcone e scoppia la rivolta con aggressioni nel condominio

Momenti di paura ieri sera in corso Giolitti a Cuneo, davanti al liceo dove i residenti denunciano situazioni di degrado e spaccio. Come riportano le cronache locali de La Stampa, al termine di un pomeriggio di disordini e risse, verso le 19,30, dal balcone di uno dei palazzi, per l’esasperazione, qualcuno ha lanciato un uovo verso un gruppo di extracomunitari colpendone uno al braccio, senza conseguenze. Si è scatenato un putiferio: alcuni sono entrati nel condominio battendo i pugni sulle porte degli appartamenti. Un donna ha aperto e ha sventato un tentativo di aggressione, richiudendo la porta. Il marito della donna chiamato dalla moglie è arrivato a casa ma un gruppo di “assedianti” gli ha impedito di entrare. Dopo mezz’ora di urla e spintoni solo l’arrivo dei carabinieri, che hanno identificato gli aggressori ha riportato la calma.

