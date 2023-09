Adrenalina e competizione all’ippodromo di Vinovo

Cosa fare all’Ippodromo di Vinovo quando non c’è il trotto? Semplice, aprire le porte e ospitare gli amici. Ci saranno corse mercoledì 27 settembre e ancora il 4 ottobre con i due Criterium Torinesi per i puledri di 2 anni. Ma in mezzo ci sarà anche molto altro, perché gli eventi si inseguono e rendono indimenticabile l’inizio dell’autunno nell’impianto torinese.

Il weekend a cavallo fra il 30 e il 1° ottobre sembra fatto apposta per divertirsi e partecipare. Tutto comincerà , subito dopo pranzo, con la 1^ edizione del “Vinovo Motor Event”, organizzata da 9000 RPM in collaborazione con HippoGroup Torinese ed il Ristorante La Scuderia, con il patrocinio del Comune di Vinovo. In esposizione lungo tutta la pista e nell’area circostante supercar e tuning, track, stand a tema e molto altro. Ingresso libero per tutti, con possibilità di passare il pomeriggio in ippodromo e cenare negli stand di street food e le tante offerte gastronomiche proposte dal Ristorante La Scuderia (prenotazioni al 345 7787032). Attorno alle 21.30 poi il concerto della Sharyband, apprezzatissima Cover Band che riesce a mettere insieme ogni anno più di 200 date. Sarà un omaggio ai grandi brani dagli anni ’70, ’80 e ’90 con uno show imperdibile e gratuito. Tutto dal vivo, tutto spettacolare, tutto da vivere all’insegna del più sano divertimento.

Ed è solo l’inizio, perché domenica 1° ci sarà la seconda parte. Il via al mattino con la 6^ edizione di HippoRun, quest’anno esclusivamente sulla distanza dei 10 Km, organizzata dall’ASD Podistica Torino. Una gara competitiva FIDAL e una non competitiva (anche con nordic walking) sulla stessa distanza. Partenza alle 09.30 dal retro della Palazzina di Caccia di Stupinigi e arrivo all’interno dell’Ippodromo di Vinovo, con ultimi 900 metri all’interno della pista del trotto. Info: www.podisticatorino.it

Dalle 13.00 poi e fino a tarda sera, torneranno le emozioni del “Vinovo Motor Event” sempre con ingresso gratuito per il pubblico. Info e prenotazioni: 331/8208246.

