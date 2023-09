Sulle Mole il logo dei FISU Games per la Giornata mondiale dello sport universitario

Ieri sera con una grande festa al Palavela si è chiusa la Giornata Internazionale dello Sport Universitario celebrata in tutto il mondo per i suoi valori educativi e culturali. Torino ha ricordato l’evento anche attraverso la proiezione sulla Mole Antonelliana del logo dei FISU Games, mentre sulla Torre Maratona vicino allo stadio Olimpico Grande Torino il conto alla rovescia visualizzava la distanza che ci separa da questo importante appuntamento .

Cuore delle celebrazioni l’impianto di via Ventimiglia, rimasto aperto dallo scorso giugno per permettere agli appassionati di pattinare anche nelle sere d’estate e di poter assistere dal vivo agli allenamenti di grandi campioni di questa specialità, dove gli spettatori hanno potuto prendere parte al flash mob “Let’s IDUS” e godere di un evento che è anche servito per farli entrare nel clima delle Universiadi invernali che si terranno dal 13 al 23 gennaio 2025 quando il Palavela ospiterà le gare di short track e di pattinaggio di figura.

Marco Aceto

IL TORINESE