I funerali di Gianni Vattimo sabato in piazza Castello

I funerali del filosofo Gianni Vattimo si terranno sabato mattina alle 10 in piazza Castello a Torino nella Real chiesa di San Lorenzo. Ad officiate il rito sara il rettore Don Giovanni Ferretti, filosofo e amico di Vattimo. La camera ardente si tiene nell’aula magna del Rettorato dell’Università in via Po oggi e domani dalle 10.30 alle 18. Proprio in quell’aula Vattimo il 14 ottobre del 2008 tenne la sua ultima lezione prima del pensionamento.

