Giachino: la Tangenziale di Torino mattina e sera è un calvario

COMUNE, CITTÀ METROPOLITANA BASTA BAMBLINARE!

Mattino e sera la Tangenziale di Torino , da sempre incompleta , causa un calvario per pendolari e trasportatori. Irrisolta la questione della concessione per la incapacità dei Governi di sciogliere il nodo del rinnovo della Concessione . La sinistra ex PCI che blocco’ per legge la costruzione delle autostrade , le ha osteggiate così come osteggio’ a suo tempo la costruzione della tangenziale , criticando anche la scelta delle tre corsie . La tangenziale di Torino tutt’ora incompleta avrebbe potuto avere in caso di rinnovo la quarta corsia gratuitamente che per un segmento della tangenziale avrebbe risolto un po’ di problemi.

Mesi fa Lorusso affido al Vice presidente della Città Metropolitana l’incarico di trovare una soluzione . Tutto tace ma le code continuano come si vede dalla foto scattata stamane e le code aumentano l’inquinamento di un’area tra le più inquinate d”Italia.

Basta Bamblinare (tergiversare) si intervenga e si convochi un tavolo urgente con imprese e pendolare.

Mino GIACHINO

IL TORINESE