Tragedia di Caselle, la dinamica dell’incidente

Quando l’aereo militare e’ precipitato per cause da accertare, l’auto sulla quale si trovavano i genitori e i loro due bimbi di 5 e 9 anni, è stata sollevata e ribaltata dall’esplosione. I genitori sono riusciti a salvarsi con leggere ferite e ustioni e hanno portato in salvo il figlio di 9 anni. Purtroppo l’auto ha preso fuoco mentre cercavano di salvare la più piccola che non ha avuto scampo. L’aereo delle Frecce Tricolori potrebbe essere caduto a causa di un impatto con degli uccelli. La procura di Ivrea sta svolgendo le indagini.

IL TORINESE