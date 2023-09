Barriera dimenticata: “Non vivere solo per se stessi”

Caro direttore, in una delle ultime Messe celebrate alla Madonna della Pace, una forte omelia di Don Stefano VOTTA. Madonna della Pace strapiena di parrocchiani emozionati, come il sottoscritto, in una Messa dove si dice di “non vivere solo per se stessi” il Parroco , che ha il grande merito di aver riportato la gente del quartiere a amare e riempire la Chiesa, ha insistito sulla necessità di non provare rancore e ha chiuso citando i tanti problemi sociali di Barriera di Milano dimenticata, dico io, colpevolmente dalle ultime Amministrazioni comunali.

Mino Giachino

IL TORINESE