Donna trovata morta nel letto del suo appartamento

Aveva 53 anni la donna che è stata trovata morta nel suo letto in un appartamento di Nichelino. Sono intervenuti i vigili del fuoco intervenuti e la polizia locale, chiamati dai parenti, che non avevano notizie di lei da giorni. Per il medico legale il decesso è dovuto a cause naturali e risalirebbe ad alcuni giorni prima della scoperta del corpo.

