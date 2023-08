Feste ‘d Cher, ecco il Settembre chierese

Dal 1 al 10 settembre 2023

Musica, Teatro, Spettacoli, Tradizione

Lunedì 11 settembre: Festa Patronale della Madonna delle Grazie

In occasione dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie, Patrona della Città di Chieri, torna l’annuale appuntamento con le “Feste ‘d Cher – Settembre chierese”, con un programma che propone eventi culturali e ricreativi dedicati alla musica, al teatro e allo spettacolo, organizzati in collaborazione con la ProChieri.

Gli spettacoli si svolgono presso il Polo Culturale Area Tabasso – via Vittorio Emanuele II,1 Tutte le sere Food and Drink.

L’appuntamento con la cultura e con numerosi altri eventi non si esaurisce con il programma di serate all’Area Tabasso, ma continua per tutto il mese di settembre

È ricco di musica e concerti, momenti culturali, teatro, danza, cabaret il programma del SETTEMBRE CHIERESE 2023 per assicurare divertimento e svago a un pubblico di ogni età.

“Come di consueto-spiegano il sindaco Alessandro Sicchiero e l’assessora alla Cultura Antonella Giordano-grazie alla preziosa collaborazione della ProChieri siamo riusciti ad elaborare un calendario di eventi molto corposo e variegato. Vogliamo ringraziare il personale degli uffici comunali, le associazioni del territorio che sono coinvolte nei vari appuntamenti e le tante persone che lavorano per permettere alla nostra città di essere sempre attraente in questo periodo dell’anno che ci accompagna fino alle celebrazioni per i festeggiamenti della Madonna delle Grazie e per tutto il mese di settembre”.

Quest’anno il SETTEMBRE CHIERESE propone un programma di dieci appuntamenti che si svolgeranno presso l’area Tabasso. Si inizia dai più giovani il 1 settembre con Dj Set organizzato da Les Soirées, che normalmente anima le serate del Centro Giovanile ARKA. È stata una precisa scelta dell’Amministrazione quella di offrire loro la possibilità di esibirsi in uno spazio che garantisca maggiore visibilità e il coinvolgimento di tanti ragazzi e ragazze.

Sempre per i più giovani il concerto di Aka 7even il 5 settembre, unica tappa in Piemonte, mentre chi giovane lo era negli anni Ottanta e Novanta potrà riassaporare le sonorità di allora con i Jalisse, Gatto Panceri e Viola Valentino il 9 settembre, nella serata FESTIVALBAR. Due i momenti in cui ballare e scatenarsi: mercoledì 6 settembre con il DJ Gigi L’Altro e Dino Brown e giovedì 7 con Andrea Agresti e la sua band. E poi il cabaret, con COMEDY Ring insieme a Beppe Braida, Claudio Batta e Pino Campagna (l’8 settembre). In programma lunedì 4 settembre lo spettacolo DANZANDO CON L’ARTE della scuola di ballo A time for dancing e la commedia teatrale di grandissimo successo Forbici Follia, il 2 settembre, che conferma la collaborazione tra il Comune di Chieri e la Compagnia Torino Spettacoli.

Domenica 3 settembre si celebreranno i 20 anni dell’Associazione Ovidio e il gemellaggio con la città Romena Falticeni con lo spettacolo del Gruppo Pro Art e la cantante lirica Mariana Malos. E infine domenica 10 settembre, dopo la funzione votiva della Salve, la Filarmonica Chierese festeggerà i 130 anni della sua fondazione con un concerto. E sempre la Filarmonica sarà tra i protagonisti della nuova edizione della Vijà, il tradizionale appuntamento teatrale interamente in lingua piemontese, che si annuncia quest’anno ancora più ricco e spettacolare.

Ma gli eventi del SETTEMBRE CHIERESE non si esauriscono all’area Tabasso. Numerosi gli appuntamenti culturali già in programma realizzati con il contributo della Città di Chieri.

– Sabato 9 settembre fa tappa a Chieri il Festival TUTTO IL MONDO È PAESE, organizzato dall’Associazione DI TUTTI I COLORI in collaborazione con l’Associazione Ovidio. Proporranno alle ore 17.30 nella Chiesa dei Santi Bernardino e Rocco la mostra “Di tutto punto” di Gabriel Motica. All’inaugurazione seguirà la sfilata di IA, la camicia rumena patrimonio dell’UNESCO.

– Domenica 10 settembre dalle ore 10 alle ore 19 in piazza Umberto I e nella Chiesa di San Filippo si svolgerà la seconda edizione della PIAZZA DEL LIBRO A CHIERI, storia e memoria del territorio organizzata dall’Associazione Carreum Potentia

– Sabato 16 settembre alle ore 18 nel cortile del Municipio, in occasione del centenario della nascita di Rocco Scotellaro l’Associazione Amici della Lucania proporrà lo spettacolo LA TERRA MI TIENE con Pietro Cirillo e i Tamburi della Tarantola di Tricarico

– Domenica 17 settembre alle ore 18 nella Chiesa di Sant’Antonio, concerto della rassegna ANTIQUA

– Venerdì 22 settembre alle ore 20.30 nella Chiesa dei Santi Bernardino e Rocco per la rassegna MUSICA E ARCHITETTURA concerto lirico organizzato da Toret Artis Management con Erika Grimaldi, Soprano – Gianni Mongiardino, Tenore – Giulio Laguzzi, Pianoforte che eseguiranno memorabili pagine del Melodramma Italiano.

– Sabato 23 settembre nella Chiesa dei Santi Bernardino e Rocco concerto Tra silenzio e baccano – musica nella disabilità a cura dell’Associazione Il Timone

– Sabato 30 settembre in piazza Umberto torna il CantaChieri e domenica 1 ottobre nuova edizione della manifestazione CAMBIAMO LA PROSPETTIVA. AVVICINIAMO LE DISTANZE, a cura dell’APS ARTEDANZA

Fino all’11 settembre continuano le proiezioni di CINEMA IN CORTE, nel cortile del municipio

PROGRAMMA EVENTI ALL’AREA TABASSO DAL 1 AL 10 SETTEMBRE 2023

VENERDÌ 1 SETTEMBRE

Ore 21.00 – Polo Culturale Area Tabasso – via Vittorio Emanuele II, 1

LES SOIRÉES

Serata con dj set special guest

Ingresso gratuito

SABATO 2 SETTEMBRE

Ore 21.00 – Polo Culturale Area Tabasso – via Vittorio Emanuele II, 1

FORBICI FOLLIA

Arriva a Chieri “Forbici Follia”, lo spettacolo cult in scena da ben 23 anni, un successo firmato dalla Compagnia Torino Spettacoli, che miscela generi diversi: commedia brillante, giallo, dramma, improvvisazione, cabaret ed interazione con il pubblico.

Il salone di parrucchiere “Forbici Follia” è il centro dello spettacolo: lì tutto si sembra svolgersi normalmente con le varie attività tipiche-shampoo, permanenti e messe in piega-fino a quando un omicidio viene commesso al piano di sopra. Il commissario, per lo svolgimento delle indagini, chiederà l’aiuto degli unici testimoni presenti sul luogo del delitto (gli spettatori), allo scopo di trovare la soluzione del caso (scelta dal pubblico). La tappa chierese vede eccezionalmente due “ritorni” nel cast dalle edizioni cult dello spettacolo: Guido Ruffa e Andrea Beltramo.

Biglietti: 10 euro. Prevendite sul circuito Vivaticket.com. I biglietti sono acquistabili anche direttamente presso l’area spettacoli a partire dalle ore 20

DOMENICA 3 SETTEMBRE

Ore 21.00 – Polo Culturale Area Tabasso – via Vittorio Emanuele II,

SPETTACOLO MUSICALE con il GRUPPO PRO ART di Ina Popov e Vasile Stan. Guest MARIANA MALOS

I festeggiamenti per i vent’anni dell’associazione Ovidio, che organizza eventi, corsi, laboratori, spettacoli e manifestazioni culturali e sociali per sostenere la comunità romena presente nel territorio.

Ingresso gratuito

LUNEDÌ 4 SETTEMBRE

Ore 21.00 – Polo Culturale Area Tabasso – via Vittorio Emanuele II, 1

DANZANDO CON L’ARTE

Spettacolo dedicato all’arte della danza, in collaborazione con la scuola di ballo A time for dancing

Ingresso gratuito

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE

Ore 21.00 – Polo Culturale Area Tabasso – via Vittorio Emanuele II, 1

AKA 7EVEN E DJ MARCO BRANKY

Arriva a Chieri, unica tappa piemontese, il cantante Aka 7even, concorrente della ventunesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”. Con la partecipazione di dj Marco Branky.

Il suo disco d’esordio è certificato disco di platino, assieme al singolo Loca, che ha ottenuto invece il triplo disco di platino. Nel settembre 2021 è al Festival del Cinema di Venezia per la colonna sonora de La Regina di Cuori, il progetto transmediale di Thomas Turolo con Beatrice Vendramin, Mariasole Pollio, Cristiano Caccamo e Giuseppe Battiston.

La fine del 2021 di Aka 7even è coronata da altri traguardi importantissimi: il suo primo libro 7 vite esce a novembre, anticipato dal singolo 6PM; la vittoria come BEST ITALIAN ACT agli MTV EMAs e l’annuncio della partecipazione tra i Big della 72a edizione del Festival di Sanremo con il brano Perfetta così, certificato platino.

Ad aprile 2022 vince il Nickelodeon Kids’ Choice Award come miglior artista italiano, a maggio torna con il nuovo singolo Come la prima volta, a luglio con TOCA feat. Guè, certificato disco d’oro, e a novembre con la ballad Non piove più. Il 9 giugno invece è tornato con la sua hit estiva Rock’n’roll.

Aka7even colpisce per ecletticità e personalità ed è considerato uno dei più promettenti talenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano, collezionando ad oggi un totale di 280 milioni di stream audio e video.

Biglietti: 10 euro. Prevendite sul circuito Vivaticket.com. I biglietti sono acquistabili anche direttamente presso l’area spettacoli a partire dalle ore 20.

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE

Ore 21.00 – Polo Culturale Area Tabasso – via Vittorio Emanuele II, 1

DJ GIGI L’ALTRO E DINO BROWN

dj set di musica dance e pop techno con la partecipazione di Gigi L’altro, un deejay che ha avuto l’idea di creare un vero e proprio tributo ad uno dei più grandi maestri della musica dance e del genere musicale “lento violento” e Dino Brown, dj, intrattenitore, conduttore e autore radiofonico.

Ingresso gratuito

GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE

Ore 21.00 – Polo Culturale Area Tabasso – via Vittorio Emanuele II, 1

ANDREA AGRESTI E LA SUA BAND

Serata di intrattenimento con il comico, cantautore e personaggio televisivo Andrea Agresti, già conduttore de “Le Iene” e protagonista di “Tale e quale show”.

Ingresso gratuito

VENERDÌ 8 SETTEMBRE

Ore 21.00 – Polo Culturale Area Tabasso – via Vittorio Emanuele II, 1

COMEDY RING

Serata dedicata al divertimento con i famosi comici delle trasmissioni “Zelig” e “Colorado” : Beppe Braida e le sue parodie dei conduttori del TG3, TG5 e TG4; Claudio Batta, ovvero Capocenere “l’enigmista”; e Pino Campagna, il Papy Ultras famoso per la battuta pronunciata dalla figlia «Papi, ci sei? Ce la fai? Sei connesso?».

Ingresso gratuito

SABATO 9 SETTEMBRE

Ore 21.00 – Polo Culturale Area Tabasso – via Vittorio Emanuele II, 1

FESTIVAL BAR

Revival delle musiche delle edizioni del Festival Bar degli anni Ottanta e Novanta: Viola Valentino (nel 1979 con il singolo “Comprami” raggiunse la 1° posizione in classifica vendendo oltre 500.000 copie. Nel 1982 partecipa al Festival di Sanremo con “Romantici”, classificandosi al 6° posto); i Jalisse, il duo musicale italiano, composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, vincitori nel 1997 del Festival di Sanremo con il brano “Fiumi di parole”;e Gatto Panceri (nel 1997 l’album “Stellina” gli valse il Disco d’Oro).

Ingresso gratuito

DOMENICA 10 SETTEMBRE

Ore 20.00 – Polo Culturale Area Tabasso – via Vittorio Emanuele II, 1

CONCERTO DELLA FILARMONICA CHIERESE

Concerto di musica popolare e bandistico in occasione dei 130 anni dalla fondazione dell’associazione della Filarmonica chierese.

Ingresso gratuito

Ore 21.00 – Polo Culturale Area Tabasso – via Vittorio Emanuele II, 1

LA VIJÀ

Il tradizionale appuntamento con la rappresentazione teatrale La Vijà recitata interamente in dialetto piemontese. Caratteristici gli “stranòt”, strambotti in italiano, brevi composizioni in rima, composti e saranno recitati per prendere di mira, in modo bonario e faceto, ma anche arguto e satirico, personaggi e avvenimenti locali di oggi e di ieri.

Ingresso gratuito

