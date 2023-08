Lavori sulla Sp 23 di Sestriere

Riprenderanno, a seguito di una riunione di coordinamento prevista per il 22 agosto, i lavori per la messa in sicurezza della #Sp23 di Sestriere all’altezza della frazione Champlas du Col , sul versante della Valle di Susa, con lavorazioni non interferenti con la viabilità.

Nella settimana dal 28 agosto al 1 settembre è previsto l’arrivo in cantiere delle attrezzature necessarie per l’esecuzione dei pozzi drenanti.

La Sp 23 del Sestriere sarà transitabile, eventualmente con senso unico alternato, fino all’arrivo del trasporto eccezionale della sonda per la perforazione. Per l’assemblaggio del tutto è infatti necessaria la chiusura della strada.

Durante le perforazioni la strada resterà chiusa al transito; la chiusura, così come da progetto è prevista fino al 30 novembre.

Solo a perforazioni avviate (intorno alla metà del mese di settembre) potrà essere valutata la possibilità, fatte salve le condizioni di sicurezza, di garantire il solo passaggio pedonale in fasce orarie contingentate e definite. Per i mezzi di soccorso il transito è garantito sul percorso alternativo della Sp 215.

“La Città metropolitana di Torino” spiega il vicesindaco con delega alle opere pubbliche Jacopo Suppo ”continuerà, come perlatro ha fatto fino ad ora, a valutare attentamente l’andamento dei lavori cercando di ridurre il più possibile il disagio soprattutto ai residenti di Champlas du Col. Ma per riuscirci occorre rispettare il più possibile il cronoprogramma e sfruttare il mese di settembre che in genere è favorevole dal punto di vista climatico”.

IL TORINESE