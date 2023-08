Marina Tabacco, “Souvenir de voyage” a Bardonecchia

Si inaugura, oggi, presso la Base Logistico Addestrativa di viale Bramafam a Bardonecchia, la mostra di Marina Tabacco, “Souvenir de voyage”. Nuova tappa di Scena 1312 Art. Si inaugura, oggi, presso la Base Logistico Addestrativa di viale Bramafam a Bardonecchia, la mostra di Marina Tabacco, “Souvenir de voyage”. Nuova tappa di Scena 1312 Art.

Una serie di tele nelle quali protagonista indiscusso è il colore, in particolare i toni accesi del sole e del mare del continente africano. Un amore, quello per l’Africa, ed in particolare per il Senegal, cresciuto grazie a numerosi viaggi fatti dall’artista tra il 2007 ed il 2018, che le hanno consentito di entrare in contatto con artisti locali.

Attraverso i suoi lavori, Marina Tabacco, che si definisce "una nomade culturale e stilistica" pone l'accento su temi come quello delle identità sofferenti, delle ingiustizie, delle disuguaglianze, dei problemi ambientali.

Alcuni suoi lavori, inoltre, sono stati utilizzati per la collezione di moda “Resort 2020” dalla stilista italo-haitiana Stella Jean.

La mostra sarà visitabile fino al prossimo 25 agosto.

