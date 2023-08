Treni in ritardo per gli incendi lungo la linea Torino-Savona

Ieri disagi per chi rientrava in treno dalle località di mare. Per una serie di incendi di sterpaglie, alimentati dal forte vento, lungo la ferrovia Torino-Savona tra Villastellone e Santena sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre di Torino centrale, Chieri, Riva presso Chieri e Santena. I convogli sono rimasti fermi tre ore fra le 19 e le 22. In fiamme due chilometri di sterpaglie sulla massicciata. I roghi sono probabilmente di origine dolosa.

