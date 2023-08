Successo per il K9 Summer camp a Prali

Sono 20 le unità cinofile provenienti da tutta Italia che negli scorsi 4 giorni hanno affrontato diverse simulazione di ricerca persone scomparse con l’ausilio di Unità Cinofile. Nelle due giornate sono state affrontate anche tematiche quali il rilevamento di tracce ematiche e resti umani, i nuovi protocolli per la raccolta di impronte olfattive e l’apporto della biologia forense.

Il Comune e la cittadinanza di Prali hanno dato ospitalità e supporto.

Come spiega Ivan Schmidt Dog Trainer Professional “è molto importante alzare l’asticella della qualità formativa, anche alla luce di tanti casi irrisolti o terminati in una tragedia, fornendo ai binomi una forte base di preparazione e una consolidazione in termini di tecniche e tipologie di scenari di scomparsa. L’obiettivo di queste giornate è stato quello di permettere ai partecipanti l’accrescimento e il consolidamento della propria formazione nell’ambito della ricerca persone scomparse, soprattutto nell’approccio alla scena e alla psicologia di intervento”.