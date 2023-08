Amichevole Reims-Torino 2-1

REIMS-TORINO 2-1 (0-0)

MARCATORI: st 5′ Schuurs,(T) 22′ Flips, 44′ Diakhon.

REIMS (4-2-3-1): Diouf; Foket, Abdellhamid, Okumu, Wilson-Esbrand; Munetsi, Matusiwa, Richardson; Khadra, Diakite, Flips. A disposizione: Butelle, Olliero, Agbadou, Atangana, Diakhon, Diakite, Doumbia, Koudou, Salama. Allenatore: Still.

TORINO (3-4-2-1): Gemello; Schuurs (30′ st N’Guessan), Buongiorno, Rodriguez (30′ st Dembele); Bayeye (16′ st Singo), Ricci (35′ pt Verdi), Iic, Vojvoda; Tameze (16′ st Gineitis), Radonjic (1′ st Ilkhan); Pellegri (1′ st Karamoh). A disposizione: Milinkovic Savic, Popa, Dellavalle, Silva, Savva. Allenatore: Juric.

Il Toro chiude il precampionato estivo con una sconfitta nella quarta partita disputata oggi.

Il bilancio è positivo:2 vittorie,1 pareggio ed una sconfitta.

Lunedì prossimo 14 agosto comincerà la stagione ufficiale con i trentaduesimi di finale della Coppa Italia che vedrà i granata di Juric impegnati,in casa,contro la vincente della gara preliminare Feralpisalò-Vicenza.Quella di oggi è stata

una gara sottono per entrambe le squadre. il Toro,passato per primo in vantaggio,perde contro i francesi del Reims che in rimonta agguanta il successo nel finale. Assenti Sanabria,Seck,Bellanova,Savic e Linetty,con Ricci infortunato ed uscito dal campo al 35esimo del primo tempo,Juric punta su Pellegri davanti e Tameze sulla trequarti con Radonjic. Il primo tempo,avaro d’occasioni da gol,si chiude sullo 0-0, ma la gara s’infiamma nella ripresa. I granata passano in vantaggio su una papera del portiere avversario sul cross sbagliato di Schuurs che va direttamente in gol, poi Karamoh si divora poco dopo il raddoppio che avrebbe potuto chiudere il match servito magnificamente da Ilic.I

francesi pareggiano con Flips che segna con un gran gol dal limite dell’area.Il sorpasso avviene a due minuti dalla fine con un gran gol di Diakhon lasciato troppo libero di sistemarsi il pallone e calciare indisturbato.

Enzo Grassano

IL TORINESE