Catturata aggressiva testuggine alligatore nel parco giochi

È stata catturata nel canale rio Fellone, limitrofo ad un parco giochi per bambini, a Pianezza. Il pericoloso esemplare di “macrochelys temminckit” (testuggine alligatore) è stato rinvenuto dai militari del nucleo C.I.T.E.S. del gruppo Carabinieri Forestali di Torino, dopo la segnalazione di un passante. Si tratta di un rettile originario degli Stati Uniti sud orientali e perciò, in quanto alloctona, si ritiene sia stata introdotta in Italia illegalmente. Rientra tra le specie selvatiche che costituiscono pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di conseguenza la commercializzazione e la detenzione sono assolutamente non consentite.