I moduli del calcio. Terza puntata

Altre tipologie di schemi molto usati dagli allenatori nostrani, compreso il ct della nazionale Mancini, sono il 4-3-1-2 ed il 4-3-2-1, detto anche modulo ad albero di Natale proprio perché i giocatori schierati in campo sembrano definire la sagoma di un abete, modulo in Italia usato, ad esempio, in Serie A dal Milan di Ancelotti negli anni 2000; e ancora, sono da citare il famoso 4-3-3, con lo schieramento di 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti, oppure il 4-4-2 uno dei più usati in passato ma anche oggi perché schiera i giocatori in linea prediligendo il gioco sulle fasce con continue sovrapposizioni e scambi di ruolo tra i terzini di fascia ed i due centrocampisti esterni/laterali.

Enzo Grassano

IL TORINESE