Arrestato autore di più furti e rapine

Personale del Commissariato di P.S. Barriera Nizza ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di 41 anni gravemente indiziato di almeno cinque fatti reato.

Nei confronti del quarantunenne, gravano infatti gravi indizi di colpevolezza in merito a una rapina, tre furti e una resistenza a P.U., commessi da metà dicembre 2022 fino alla fine di gennaio di quest’anno.

In una delle circostanze, pochi giorni prima del Natale, l’uomo, mostrandosi particolarmente gentile nei confronti della vittima, si offriva di aiutarla nella rimozione della neve dal veicolo. Nel momento in cui la donna si assentava momentaneamente per andare a prendere qualche euro con cui ricompensarlo per il gesto, il quarantunenne aveva sfruttato la circostanza per salire a bordo dell’auto della vittima, rubandogliela.

Proprio utilizzando questo veicolo, il quarantunenne avrebbe successivamente commesso il furto di due borse nei confronti di altrettante donne: dopo aver aperto la portiera dell’auto delle vittime, in quel momento indaffarate in altre attività, si era poi allontanato con la refurtiva, parte della quale è stata poi ritrovata a bordo del mezzo.

In un quarto caso, invece, il furto si è trasformato in rapina: il quarantunenne, dopo essersi accostato con la propria vettura a un’auto parcheggiata, sui cui sedili posteriori la proprietaria e una sua amica avevano appena poggiato le rispettive borse, pronte a ripartire, era sceso repentinamente dal proprio veicolo aprendo la portiera dell’auto delle donne, impossessandosi dei loro beni. In quel frangente, una delle vittime aveva tentato di recuperare la refurtiva introducendosi nel veicolo dell’indagato ma questi, per garantirsi la fuga, aveva ingranato la retromarcia facendo rovinare a terra la donna, che nell’occorso ricorreva alle cure ospedaliere, avendo riportato lievi lesioni.

L’uomo, infine, è gravemente indiziato anche di resistenza a P.U. in quanto era stato segnalato da diversi passanti sul balcone della propria abitazione, al piano rialzato di un condominio, armato di coltello. Trattandosi di soggetto già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, era intervenuto sul posto personale in borghese del Commissariato di PS Barriera Nizza per un controllo; in quella circostanza, l’uomo era uscito dall’abitazione brandendo il coltello all’indirizzo degli operatori, al fine di interrompere la loro attività, colpendo la vettura di servizio con dei pugni, per poi fuggire.

L’uomo risulta, inoltre, indagato per altri furti caratterizzati da un simile modus operandi.

