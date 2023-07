Collegio Carlo Alberto: l’educazione finanziaria nel ciclo di vita

La conoscenza economico-finanziaria aiuta a migliorare le importanti scelte della vita. È fondamentale pertanto fornire ai più giovani, in modo accattivante e coinvolgente, gli strumenti per apprendere i concetti base dell’economia e della finanza. Il gioco è un formidabile veicolo di apprendimento. La conferenza presenterà i risultati di ANGLE (un progetto Erasmus+ realizzato in tre anni), finalizzato a promuovere e migliorare l’alfabetizzazione economico-finanziaria delle giovani generazioni, essenzialmente attraverso un gioco da tavolo. L’occasione ci consentirà di dialogare con esperti del ruolo dell’educazione finanziaria per migliorare anche la politica economica. Programma 17:00 Saluti di benvenuto | Paolo Campolonghi, Managing Director, Fondazione Collegio Carlo Alberto 17:05 L’economia forse non è una scienza ma certo non è triste, né noiosa: il progetto ANGLE Elsa Fornero, Università di Torino e CeRP-Collegio Carlo Alberto

Marco Disarò, CeRP-Collegio Carlo Alberto 17:20 Il gioco ANGLE, spiegato bene | Salvatore Di Dio, Università di Palermo e PUSH 17:45 L’importanza dell’educazione finanziaria per la politica economica Ne discutono Magda Bianco, Banca d’Italia Carlo Cottarelli, Università Cattolica di Milano Elsa Fornero, CeRP-Collegio Carlo Alberto

Modera Federico Monga, La Stampa 18:50 L’economia è un gioco da ragazzi

Gli studenti dell’Associazione Allievi del Collegio Carlo Alberto raccontano le loro attività di educazione finanziaria. A seguire possibilità di provare il gioco e aperitivo