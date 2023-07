Borgo Medievale, accesso vietato dal 17 al 23 luglio

Accesso vietato e visite sospese al Borgo Medievale da lunedì prossimo 17 luglio e per tutta la settimana, fino a venerdì 21 luglio 2023.

Una misura presa per consentire il montaggio in sicurezza dei ponteggi interni e procedere così alla sistemazione delle coperture e agli altri lavori necessari per la conservazione dei manufatti.

Oltre che le recinzioni, i balconi in legno e le tettoie, i lavori di manutenzione straordinaria, finanziati con 2 milioni di euro di fondi ministeriali (CIPE), prevedono il consolidamento di murature e la sistemazione esterna degli edifici e consentiranno di rendere il Borgo Medievale e la Rocca più sicuri, funzionali e accoglienti.

Il Borgo Medievale tornerà ad essere accessibile ai visitatori da sabato 22 luglio.

IL TORINESE